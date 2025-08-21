Добавьте яблоко и имбирь — икра из кабачков станет ресторанной

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Нежная и в то же время пикантная кабачковая икра с яблоком, имбирем и кориандром превращает привычную заготовку в оригинальное блюдо, которое прекрасно дополняет как повседневный рацион, так и праздничный стол. Секрет рецепта заключается в неожиданном сочетании кабачков с яблоками и пряностями, благодаря чему вкус становится многогранным и насыщенным.

Для приготовления используют один килограмм молодых кабачков, два кисло-сладких яблока, одну большую морковь, две головки репчатого лука, три столовые ложки оливкового масла, чайную ложку свежего тертого имбиря, половину чайной ложки молотого кориандра, одну чайную ложку соли, половину чайной ложки сахара и черный перец по вкусу.

Кабачки и яблоки очищают от кожуры и семян, нарезают небольшими кубиками. Морковь и лук шинкуют и обжаривают на оливковом масле до мягкости. Затем добавляют кабачки и яблоки, тушат под крышкой около 20 минут. Когда масса становится мягкой, вводят имбирь, кориандр, соль, сахар и перец. Смесь томят на медленном огне еще 10 минут, а затем измельчают блендером до однородной текстуры. При желании икру можно довести до густоты, уварив на слабом огне.

Готовая кабачковая икра с имбирем и кориандром получается ароматной и слегка пряной, а яблоки придают ей мягкую сладость и фруктовую кислинку. Такой соус можно разложить по стерилизованным банкам и закатать на зиму или подавать свежим в качестве закуски к мясным и овощным блюдам.

Особенность этого рецепта в том, что имбирь добавляет легкую остроту и согревающий аромат, кориандр подчеркивает вкус овощей, а яблоки делают икру более нежной. В результате получается блюдо, которое выгодно отличается от традиционной версии.

