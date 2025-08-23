Складываю кабачки и апельсин в кастрюлю — результат изумляет

Оригинальная кабачковая икра на зиму с апельсином — это яркий и необычный вариант классической заготовки, где привычные овощи соединяются с тонким цитрусовым акцентом. Такая икра получается не только ароматной и вкусной, но и удивительно освежающей. Апельсин придает ей легкую кислинку и сладость, делая блюдо праздничным даже в будни.

Для приготовления понадобится 2 килограмма кабачков, 3 моркови, 3 луковицы, 2 болгарских перца, 3 спелых томата, 1 апельсин среднего размера, 100 миллилитров растительного масла, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки уксуса 9% и щепоть молотого черного перца.

Кабачки очищают и нарезают кубиками, морковь трут на терке, лук и перец измельчают, а томаты пробивают в пюре. Все овощи складывают в кастрюлю с маслом и тушат около 40 минут, периодически помешивая. Апельсин натирают на мелкой терке вместе с цедрой и добавляют к овощам за 10 минут до окончания приготовления. В конце кладут соль, сахар, перец, вливают уксус и тщательно перемешивают.

Готовую массу пробивают блендером до однородной текстуры и горячей раскладывают по стерилизованным банкам. Благодаря цитрусовой добавке кабачковая икра с апельсином на зиму приобретает необычный аромат, а ее вкус становится ярким, многослойным и насыщенным.

Такая заготовка идеально подходит к мясу, птице, рыбе и гарнирам. Она может выступать самостоятельной закуской, заменять соус к макаронам или рису, а также дополнять бутерброды и гренки. Особенность рецепта в том, что цитрусовая нотка делает заготовку неповторимой и придает ей изысканность.

