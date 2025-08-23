Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 23:24

Складываю кабачки и апельсин в кастрюлю — результат изумляет

Кабачковая икра Кабачковая икра Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оригинальная кабачковая икра на зиму с апельсином — это яркий и необычный вариант классической заготовки, где привычные овощи соединяются с тонким цитрусовым акцентом. Такая икра получается не только ароматной и вкусной, но и удивительно освежающей. Апельсин придает ей легкую кислинку и сладость, делая блюдо праздничным даже в будни.

Для приготовления понадобится 2 килограмма кабачков, 3 моркови, 3 луковицы, 2 болгарских перца, 3 спелых томата, 1 апельсин среднего размера, 100 миллилитров растительного масла, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки уксуса 9% и щепоть молотого черного перца.

Кабачки очищают и нарезают кубиками, морковь трут на терке, лук и перец измельчают, а томаты пробивают в пюре. Все овощи складывают в кастрюлю с маслом и тушат около 40 минут, периодически помешивая. Апельсин натирают на мелкой терке вместе с цедрой и добавляют к овощам за 10 минут до окончания приготовления. В конце кладут соль, сахар, перец, вливают уксус и тщательно перемешивают.

Готовую массу пробивают блендером до однородной текстуры и горячей раскладывают по стерилизованным банкам. Благодаря цитрусовой добавке кабачковая икра с апельсином на зиму приобретает необычный аромат, а ее вкус становится ярким, многослойным и насыщенным.

Такая заготовка идеально подходит к мясу, птице, рыбе и гарнирам. Она может выступать самостоятельной закуской, заменять соус к макаронам или рису, а также дополнять бутерброды и гренки. Особенность рецепта в том, что цитрусовая нотка делает заготовку неповторимой и придает ей изысканность.

Ранее мы рассказали, как приготовить кабачковую икру к завтраку.

кабачки
икра
домашние заготовки
еда
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евпатий Коловрат: что пророчат белки, вороны и туманы 24 августа
Пелагея пропустила собственный концерт в Выборге
Более полусотни БПЛА уничтожили на регионами России
В Индии сделали резкое «предложение» Западу из-за России
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Белгородской области
В РФПИ напомнили, как западные СМИ обвиняли Россию в подрыве «СП»
Российскому кино предсказали возвращение к корням после СВО
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 августа 2025 года
Увлечение Маском, новая любовь, забвение: где сейчас Александр Руцкой
«Мы упали»: спасатель рассказал о «посадке» борта при спасении альпинистки
Терроризм, иноагентство, секс с детьми: в чем обвиняют блогера Маркаряна
Российский аэропорт временно прекратил работу
Необычное лечо с яблоками и корицей — лучший рецепт сезона
«Безумие!»: Макрона раскритиковали за идею о войсках для Украины
В ОП предположили, как продавцы вейпов будут скрывать свой бизнес
Складываю кабачки и апельсин в кастрюлю — результат изумляет
Перечислены условия, на которых Украина получит гарантии безопасности
Как собрать ребенка в 1-й класс: полный список
Российские авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов
Французский политик назвал силы, которые нужно перебросить на Украину
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.