Легкая икра из кабачков без масел и консервантов

Создайте неповторимый вкус, нарезав кубиками 1 кг молодых кабачков, а затем обжарив их на оливковом масле до легкой корочки. Отдельно пассеруйте 0,5 кг лука с 0,5 кг моркови, добавьте 1 кг спелых томатов сорта «бычье сердце» и тушите до мягкости. Главный секрет — нарезанное мелкими кубиками 1 кисло-сладкое яблоко, которое добавится в самом конце тушения. Аромат раскроет смесь прованских трав, щепотка копченой паприки и душистый перец горошком по вкусу. Протрите овощи через сито для бархатистой текстуры, протомите на медленном огне до золотисто-янтарного оттенка и разлейте по банкам в стерилизованном виде. Эта икра станет королевой вашего зимнего стола.

Ранее мы писали об: экспресс-рецепте невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски.