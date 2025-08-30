День знаний — 2025
В Египте погибли люди при ЧП на железной дороге

В Египте три человека погибли в результате схода поезда с рельсов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Египте поезд сошел с рельсов в провинции Матрух на северо-западе страны, сообщает издание Cairo24. В результате инцидента три человека погибли и 55 получили травмы различной степени тяжести.

Управление здравоохранения провинции Матрух объявило чрезвычайное положение во всех местных больницах после ЧП. Медицинские учреждения приведены в состояние повышенной готовности для оказания помощи пострадавшим.

Спасательные службы и медицинский персонал работают на месте происшествия. Причины схода поезда с рельсов устанавливаются специальной комиссией. Власти провинции координируют действия всех экстренных служб для ликвидации последствий катастрофы.

Ранее в Амурской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского поезда Чита — Благовещенск. Авария случилась на регулируемом переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск. Легковой автомобиль резко выехал на железнодорожные пути перед приближающимся составом. Водитель не остановился, несмотря на предупредительные сигналы, и погиб на месте.

До этого первый глава администрации Смоленской области Валерий Фатеев скончался в возрасте 79 лет, попав под скоростной поезд в Москве. Инцидент произошел во время перехода железнодорожных путей по дороге, которой Фатеев обычно пользовался для посещения поликлиники.

железные дороги
Египет
рельсы
происшествия
