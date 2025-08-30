В Египте погибли люди при ЧП на железной дороге

В Египте погибли люди при ЧП на железной дороге В Египте три человека погибли в результате схода поезда с рельсов

В Египте поезд сошел с рельсов в провинции Матрух на северо-западе страны, сообщает издание Cairo24. В результате инцидента три человека погибли и 55 получили травмы различной степени тяжести.

Управление здравоохранения провинции Матрух объявило чрезвычайное положение во всех местных больницах после ЧП. Медицинские учреждения приведены в состояние повышенной готовности для оказания помощи пострадавшим.

Спасательные службы и медицинский персонал работают на месте происшествия. Причины схода поезда с рельсов устанавливаются специальной комиссией. Власти провинции координируют действия всех экстренных служб для ликвидации последствий катастрофы.

