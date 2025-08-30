Кабачковые гнёзда с сыром и черри! Успейте приготовить в сезон кабачков

Кабачковые гнёзда с сыром и черри! Успейте приготовить в сезон кабачков! Невероятно нежные и аппетитные гнёзда из свежих овощей с расплавленной моцареллой и сочными томатами черри! Идеальный вариант для лёгкого ужина или полезного перекуса.

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт. (средний)

Морковь — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Мука — 1 ст. ложка

Сыр моцарелла — 100 г

Помидоры черри — 5–7 шт.

Соль — 1/2 ч. ложки

Перец — по вкусу

Свежая зелень — по вкусу

Приготовление

Кабачок, морковь и картофель натрите на крупной тёрке. Отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, муку, соль, перец и мелко нарубленную зелень. Тщательно перемешайте. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Выложите овощную массу в виде гнёзд, сделав углубление в центре. В каждое гнездо положите кусочек моцареллы и половинку помидора черри. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Подавайте сразу же, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

