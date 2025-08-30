День знаний — 2025
Кабачковые гнёзда с сыром и черри! Успейте приготовить в сезон кабачков

Кабачковые гнёзда с сыром и черри! Успейте приготовить в сезон кабачков! Невероятно нежные и аппетитные гнёзда из свежих овощей с расплавленной моцареллой и сочными томатами черри! Идеальный вариант для лёгкого ужина или полезного перекуса.

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 1 ст. ложка
  • Сыр моцарелла — 100 г
  • Помидоры черри — 5–7 шт.
  • Соль — 1/2 ч. ложки
  • Перец — по вкусу
  • Свежая зелень — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачок, морковь и картофель натрите на крупной тёрке. Отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, муку, соль, перец и мелко нарубленную зелень. Тщательно перемешайте. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом.
  2. Выложите овощную массу в виде гнёзд, сделав углубление в центре. В каждое гнездо положите кусочек моцареллы и половинку помидора черри. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Подавайте сразу же, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили особенно вкусные кабачковые лодочки! Все дело в начинке с сыром-косичкой.

кабачки
картошка
морковь
яйца
сыр
простой рецепт
