Кабачковые гнёзда с сыром и черри! Успейте приготовить в сезон кабачков! Невероятно нежные и аппетитные гнёзда из свежих овощей с расплавленной моцареллой и сочными томатами черри! Идеальный вариант для лёгкого ужина или полезного перекуса.
Ингредиенты
- Кабачок — 1 шт. (средний)
- Морковь — 1 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 1 ст. ложка
- Сыр моцарелла — 100 г
- Помидоры черри — 5–7 шт.
- Соль — 1/2 ч. ложки
- Перец — по вкусу
- Свежая зелень — по вкусу
Приготовление
- Кабачок, морковь и картофель натрите на крупной тёрке. Отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, муку, соль, перец и мелко нарубленную зелень. Тщательно перемешайте. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом.
- Выложите овощную массу в виде гнёзд, сделав углубление в центре. В каждое гнездо положите кусочек моцареллы и половинку помидора черри. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.
Подавайте сразу же, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита!
