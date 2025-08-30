Когда лень жарить драники! Запеканка из тертой картошки с сыром и чесноком

Когда лень жарить драники! Запеканка из тертой картошки с сыром и чесноком! Ароматная хрустящая запеканка с золотистой сырной корочкой станет вашим семейным хитом! Простое и невероятно вкусное блюдо, которое идеально подходит как для будничного ужина, так и для воскресного обеда.

Ингредиенты

Картофель — 6 шт. (средние)

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 3–4 ст. л.

Сыр твердый — 100 г

Укроп сушеный — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Половину сыра смешайте с одним яйцом и укропом — это будет верхний слой. Второе яйцо смешайте с оставшимся сыром, чесноком и майонезом. Картофель очистите и натрите на крупной терке, сразу добавьте к сырно-яичной смеси, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте маслом, выложите картофельную массу и разровняйте. Сверху равномерно распределите сырно-яичную смесь. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячей со сметаной или свежими овощами. При желании можно добавить в запеканку фарш или грибы между слоями. Приятного аппетита!

