30 августа 2025 в 06:30

Когда лень жарить драники! Запеканка из тертой картошки с сыром и чесноком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда лень жарить драники! Запеканка из тертой картошки с сыром и чесноком! Ароматная хрустящая запеканка с золотистой сырной корочкой станет вашим семейным хитом! Простое и невероятно вкусное блюдо, которое идеально подходит как для будничного ужина, так и для воскресного обеда.

Ингредиенты

  • Картофель — 6 шт. (средние)
  • Яйца — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 3–4 ст. л.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Укроп сушеный — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Половину сыра смешайте с одним яйцом и укропом — это будет верхний слой. Второе яйцо смешайте с оставшимся сыром, чесноком и майонезом. Картофель очистите и натрите на крупной терке, сразу добавьте к сырно-яичной смеси, посолите и поперчите.
  2. Форму для запекания смажьте маслом, выложите картофельную массу и разровняйте. Сверху равномерно распределите сырно-яичную смесь. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут до золотистой корочки.

Подавайте горячей со сметаной или свежими овощами. При желании можно добавить в запеканку фарш или грибы между слоями. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили хрустящие драники с ветчиной и сыром! Золотистые и с тягучим сыром.

драники
картошка
картофель
закуски
запеканки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
