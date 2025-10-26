Домашняя «крошка-картошка» с двумя начинками: духовка сделает все сама, а начинки готовятся за 5 минут

Если хочется порадовать семью вкусным и простым ужином, приготовьте домашнюю «крошку-картошку» с двумя начинками. Этот рецепт не только сытный, но и универсальный: одна порция — с крабовыми палочками, другая — с грибами. Идеальное блюдо, когда хочется чего-то горячего и уютного без лишних хлопот.

Возьмите 4 крупные картофелины, тщательно вымойте и запеките в кожуре при 200 °C около полутора часов. Для первой начинки нарежьте 200 г крабовых палочек и 1 луковицу, обжарьте лук на 1 ст. л. растительного масла до легкой румяности, добавьте немного перца и зелени. Для второй — нарежьте 300 г шампиньонов, обжарьте с луком до испарения жидкости, добавьте 1 ст. л. сливочного масла и щепотку соли.

Горячие картофелины разрежьте пополам, добавьте по кусочку сливочного масла и 100 г тертого сыра, перемешайте вилкой прямо в кожуре. Сверху выложите выбранную начинку — грибную или крабовую. Получается ароматно, сытно и по-домашнему вкусно!

