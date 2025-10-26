Страны Запада сильно недооценивают мощь российского оружия в конфликте на Украине, его возможности и качество, как и немцы во времена Великой Отечественной войны, заявил бывший спецсоветник по военным вопросам генсека ОБСЕ подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. По его словам, которые приводит ТАСС, такая тенденция обусловлена переоценкой западных вооружений, которые ошибочно считаются более совершенными.

Конечно, эти оценки основываются на данных западных оборонных компаний, которые заинтересованы в продвижении своей продукции, — поделился Боссхард.

Подполковник отметил, что при разговорах с европейцами любит напоминать о фашисткой Германии в годы Второй мировой войны, которая «внезапно обнаружила» масштабы и качество советского танкостроения. По его мнению, то же самое произошло и в области авиастроения, когда немцам пришлось воевать с истребителями Як-9.

Уже тогда русских и их вооружения сильно недооценивали, и это продолжается до сих пор, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в России завершены испытания крылатой ракеты «Буревестник». Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с главой государства сообщил, что боеприпас в ходе тренировочных запусков успешно преодолел 14 тыс. километров.