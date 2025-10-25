Если осталось пюре, не спишите выкидывать: приготовьте картофельные плюшки по этому легкому рецепту

Если осталось пюре, не спишите выкидывать: приготовьте картофельные плюшки по этому легкому рецепту

Если осталось картофельное пюре, не спешите его выкидывать. Приготовьте невероятно нежные картофельные плюшки по этому легкому рецепту! Их вкус напоминает картофельные кнедлики с хрустящей корочкой.

Вам понадобится: 500 г холодного картофельного пюре, 1 яйцо, 3-4 ст. л. муки, соль и специи по вкусу. Смешайте все ингредиенты до однородной массы — тесто должно быть мягким, но не липнуть к рукам. Сформируйте небольшие шарики, слегка приплюсните их, обваляйте в муке или сухарях и обжарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с двух сторон. Для более диетического варианта запеките в духовке при 200 °C 15–20 минут.

Это блюдо особенно выручает, когда нужно быстро приготовить сытный ужин из минимального набора продуктов, при этом получается настолько вкусно, что его можно подавать даже к праздничному столу.

Ранее стало известно, как приготовить белорусские закиданики с фаршем: вкуснее чебуреков и сытнее драников.