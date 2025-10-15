Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 06:46

Вкуснее чебуреков и сытнее драников: готовим белорусские закиданики с фаршем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно сытные и аппетитные белорусские закиданики с фаршем. Они получаются вкуснее чебуреков и сытнее драников! Эти картофельные лепешки станут любимым блюдом с первого укуса.

Вам понадобится: 500 г отварного и 650 г сырого картофеля, 350 г мясного фарша, 2 яйца, 4 ст. л. муки, соль, перец по вкусу и растительное масло для жарки. Натрите сырой картофель на терке, хорошо отожмите лишнюю жидкость. Смешайте его с отварным картофелем, яйцами, мукой, посолите и поперчите — у вас получится картофельное «тесто». Формировать закиданики нужно в три этапа: выложите на сковороду ложку картофельной массы и слегка расплющьте, сверху распределите фарш, а затем накройте его еще одной ложкой картофеля, чтобы начинка оказалась полностью внутри. Обжаривайте на среднем огне по 6–8 минут с каждой стороны до румяной золотистой корочки.

Вкус готовых закидаников — это восхитительная гармония хрустящей картофельной корочки снаружи, нежной и сочной текстуры внутри и ароматной мясной начинки. Подавайте их горячими со сметаной и свежей зеленью — это блюдо гарантированно понравится всей семье.

Ранее стало известно, как приготовить сочные оладьи из куриного филе: так грудку уплетают даже мужчины и дети.

