15 ноября 2025 в 13:00

Как превратить обычную картошку в сытный кулинарный шедевр: готовим обалденные драники с сюрпризом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Как превратить обычную картошку в сытный кулинарный шедевр: готовим обалденные драники с сюрпризом. Я открыла для себя потрясающий вариант — добавляю в них нежный куриный фарш! Это блюдо получается настолько самодостаточным, что не требует никаких дополнений, кроме ложки свежей сметанки. Моя семья теперь просто сходит с ума по этим золотистым котлеткам, где хрустящая картошка снаружи скрывает сочную и ароматную начинку внутри.

Секрет идеальных драников начинается с картошки. Я натираю 750 граммов картофеля и обязательно заливаю его холодной водой, чтобы убрать лишний крахмал, иначе он может дать лишнюю влагу. Пока картошка отдыхает, готовлю фарш: прокручиваю 550 граммов куриной грудки и 120 граммов лука. К фаршу отправляю чеснок, специи, яйцо, столовую ложку муки и такую же ложку сметаны — она делает текстуру невероятно нежной. Все это добро тщательно перемешиваю, соединяю с отжатой картошкой и обжариваю на хорошо разогретой сковороде до той самой аппетитной золотистой корочки. Поверьте, это беспроигрышный вариант для сытного завтрака или ужина!

Ранее мы готовили шикарный соус «Изумруд». К мясу, картошке и просто на хлеб — обалденный состав насыщает витаминами.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
