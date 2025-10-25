Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 15:11

Нежный паштет из курицы с грибами: рецепт со сливочным сыром для лучших бутербродов в жизни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот паштет стал для меня настоящим открытием — нежнейшая текстура с насыщенным вкусом курицы и ароматом грибов. Идеально подходит для утренних бутербродов, тарталеток или просто как закуска к праздничному столу. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания.

Готовлю так: 500 граммов куриного филе отвариваю до готовности в подсоленной воде. 150 граммов шампиньонов, лука и моркови мелко нарезаю и пассерую на сливочном масле до мягкости. Все ингредиенты перекладываю в блендер, добавляю 150 граммов сливочного сыра и 100–150 мл теплого куриного бульона. Взбиваю до абсолютно гладкой однородной текстуры, при необходимости подсаливая и перча по вкусу. Перекладываю в контейнер и даю настояться в холодильнике 2-3 часа — тогда вкус становится особенно насыщенным. Паштет отлично хранится 3-4 дня и идеально намазывается на тосты.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
