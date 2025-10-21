Грибной паштет с творогом — этот рецепт стал для меня настоящим открытием: быстро и очень ароматно

О рецепте этого паштета мне рассказали на фермерской ярмарке — продавец грибов поделился своим секретом полезной закуски. Я был настроен скептически, но рискнул попробовать, и результат превзошел все ожидания. Теперь эта нежная масса с ароматом грибов и легкой кислинкой творога стала постоянным жителем моего холодильника.

Готовлю так: 300 г шампиньонов режу пластинами, одну луковицу и морковку — мелкими кубиками. Отправляю овощи и грибы на сковороду, тушу под крышкой 7–10 минут до мягкости. В конце добавляю чайную ложку оливкового масла, соль, перец и любимые специи — у меня это сушеный чеснок и немного тимьяна. Остывшую массу перекладываю в блендер, добавляю 150 г творога и пару коротких импульсов, чтобы сохранить текстуру. Подаю на хрустящем тосте или со свежими овощами — идеально для завтрака или легкого ужина. Паштет получается настолько самодостаточным, что даже не верится в его простоту и низкую калорийность.

