Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 16:24

Грибной паштет с творогом — этот рецепт стал для меня настоящим открытием: быстро и очень ароматно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

О рецепте этого паштета мне рассказали на фермерской ярмарке — продавец грибов поделился своим секретом полезной закуски. Я был настроен скептически, но рискнул попробовать, и результат превзошел все ожидания. Теперь эта нежная масса с ароматом грибов и легкой кислинкой творога стала постоянным жителем моего холодильника.

Готовлю так: 300 г шампиньонов режу пластинами, одну луковицу и морковку — мелкими кубиками. Отправляю овощи и грибы на сковороду, тушу под крышкой 7–10 минут до мягкости. В конце добавляю чайную ложку оливкового масла, соль, перец и любимые специи — у меня это сушеный чеснок и немного тимьяна. Остывшую массу перекладываю в блендер, добавляю 150 г творога и пару коротких импульсов, чтобы сохранить текстуру. Подаю на хрустящем тосте или со свежими овощами — идеально для завтрака или легкого ужина. Паштет получается настолько самодостаточным, что даже не верится в его простоту и низкую калорийность.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Читайте также
Суперский салат из копеечного овоща: простой вариант с яйцами, вкус просто обалденный, и заправка — огонь
Общество
Суперский салат из копеечного овоща: простой вариант с яйцами, вкус просто обалденный, и заправка — огонь
Сырные макароны за несколько минут: самый простой рецепт сливочной вкуснятины — выручит всегда, и семью за уши не оттянешь
Общество
Сырные макароны за несколько минут: самый простой рецепт сливочной вкуснятины — выручит всегда, и семью за уши не оттянешь
Ужин без хлопот: рецепт курицы в духовке в медово-горчичном маринаде
Семья и жизнь
Ужин без хлопот: рецепт курицы в духовке в медово-горчичном маринаде
Тосканский суп-запеканка подойдет для любого случая! Подаем с гренками или картофельными булочками
Общество
Тосканский суп-запеканка подойдет для любого случая! Подаем с гренками или картофельными булочками
Самая дешевая и самая простая: селедочная намазка из 4 ингредиентов — очень вкусная, съедается тоннами
Общество
Самая дешевая и самая простая: селедочная намазка из 4 ингредиентов — очень вкусная, съедается тоннами
еда
рецепты
паштеты
грибы
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили идею рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ
Эксперт объяснил, препятствует ли высокая ставка ЦБ росту экономики
Политолог раскрыл, почему Трамп сделал выбор в пользу диалога с Путиным
Появились новые детали об украденных из Лувра украшениях
Названы регионы, которые может поразить новая российская реактивная бомба
Силы ПВО защитили Брянскую область от украинских атак
Сбербанк повысил ставки по вкладам: для кого, на сколько, новые условия
Военкор объяснил, почему Запад хочет прекращения огня на Украине
Популярный блогер и журналистка объявлены террористами в России
Раскрыты опасения Евросоюза из-за позиции Трампа по Украине
Ахматовец показал предмет, отправивший «на тот свет» 700 солдат ВСУ
С нижегородских перевозчиков взыскали 2,8 млн рублей за нарушения
Невидимые помощники: как техника работает, пока мы отдыхаем
У некоторых россиян вернулась возможность звонить в Telegram и WhatsApp
В Саратове двое подростков получили сроки за попытку сбыта наркотиков
Контрабандист попытался провезти сигареты в плюшевом медведе
Раскрыто, какие страны захотят присутствовать на встрече в Будапеште
В РФ нарастили производство легендарной снайперской винтовки для нужд СВО
Стало известно о масштабном наступлении ВС России на одном направлении
«Народ ждет»: полковник высказался о возможном взятии Херсона
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости
Регионы

Могли улететь на вертолете? Поиски Усольцевых 19 октября: последние новости

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.