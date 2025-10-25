Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 14:00

Затмил надоевшие оливье и «шубу»: нарядный салат «Подсолнух» — теперь он на всех праздниках улетает первым

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат уже затмил и оливье, и «шубу» — настолько он яркий, вкусный и праздничный! Нарядный салат «Подсолнух» с копченой курицей и овощами выглядит роскошно, а готовится проще простого. Его изюминка — оригинальная подача: ингредиенты выкладываются горками, создавая на тарелке настоящий букет, который станет украшением любого стола.

Для приготовления понадобятся 200 г пекинской капусты, 200 г копченой куриной грудки, 2 вареных яйца, по одному помидору и огурцу, 100 г консервированной кукурузы, 50 г сухариков, немного майонеза или легкого йогурта и зелень для украшения. Все продукты нарезаются соломкой, а потом выкладываются на большое блюдо в виде цветка: капуста, яйца, овощи и курица образуют лепестки, кукуруза добавляет яркости, а хрустящие сухарики в центре делают салат интересным по текстуре.

Полейте легким соусом, украсьте зеленью — и все, можно подавать! Этот салат не только эффектный, но и легкий: свежие овощи придают сочность, а копченая грудка добавляет насыщенный вкус без лишних калорий. Гости точно попросят добавки!

Ранее мы готовили шпротный салат с горошком. Такой простой и такой вкусный — нужно всего 4 ингредиента.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
