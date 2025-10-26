Капустный пирог-пицца: простой рецепт для похудения, но с энтузиазмом ела вся семья

Капустный пирог-пицца: простой рецепт для похудения, но с энтузиазмом ела вся семья. Хочется вкусной домашней пиццы, но без чувства вины за лишние калории? Попробуйте капустный пирог-пиццу — легкое и сытное блюдо, которое заменит вредные ужины и поможет держать форму. Вместо теста здесь — нежная капустная основа, которая получается румяной, сочной и удивительно вкусной. Такая пицца понравится всем!

Для приготовления понадобятся простые продукты: примерно 300 г капусты, 1 морковь, 1 луковица, яйцо, 30 г муки, немного растительного масла, соль и перец. В качестве начинки используйте 100 г ветчины, 1 помидор и около 80 г сыра — можно даже нежирного. Капусту нужно слегка бланшировать, смешать с овощами, яйцом и мукой, выложить на противень, сверху добавить начинку и запечь до золотистой корочки. Получается ароматное, сочное и при этом диетическое блюдо, которое можно есть даже на ужин.

Хрустящая капустная основа и расплавленный сыр создают тот самый вкус настоящей пиццы, только без лишних калорий.

