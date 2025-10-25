Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 17:01

Хит на ужин. Ленивый салат с крабовыми палочками и плавленым сыром: натерли на терке — и на стол

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат — настоящая палочка-выручалочка для хозяйки, которая хочет быстро создать праздничное блюдо без сложных приготовлений. Сочетание нежного плавленого сыра, легких крабовых палочек и свежих овощей создает гармоничный вкус, который нравится абсолютно всем. Салат получается одновременно воздушным, сытным и освежающим — идеальный вариант для новогоднего стола, дня рождения или просто вкусного ужина в кругу семьи. Его кремовая текстура и мягкий сливочный вкус делают блюдо универсальным дополнением к любому меню.

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 плавленых сырка, 3 вареных яйца, 1 свежий огурец, банка консервированной кукурузы, пучок зеленого лука и 150 г майонеза. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками. Сырки натрите на крупной терке. Яйца измельчите. Огурец нарежьте тонкой соломкой. Зеленый лук мелко порубите. Все подготовленные ингредиенты соедините в глубокой салатнице. Добавьте кукурузу без жидкости. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 30–40 минут — это позволит вкусам соединиться в единую композицию. При подаче можно украсить веточкой укропа или долькой помидора.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

