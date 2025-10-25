Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 14:00

Улетная закуска из крабовых палочек — закусочный торт с вафельными коржами! Готовьте вкуснятину и сохраняйте рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете эффектное и вкусное блюдо, которое станет главным украшением праздничного стола? Этот закусочный торт с вафельными коржами и крабовыми палочками — именно то, что нужно! Он сочетает в себе нежность сливочного сыра, пикантность крабовых палочек и хрустящую текстуру вафельных коржей. Такой торт не требует выпечки и готовится всего за 30 минут, но неизменно вызывает восторг у гостей. Идеальный вариант для тех случаев, когда нужно быстро создать кулинарный шедевр без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 4 вафельных коржа, 200 г крабовых палочек, 300 г плавленого сыра, 3 вареных яйца, 2 зубчика чеснока, 200 г майонеза, зелень укропа. Крабовые палочки и яйца натрите на мелкой терке. Сыр разомните вилкой и смешайте с майонезом и пропущенным через пресс чесноком. Укроп мелко порубите. Сборку начинайте с вафельного коржа: смажьте его сырной массой, посыпьте крабовыми палочками и яйцами, затем укропом. Накройте следующим коржом и повторите слои. Промажьте бока торта оставшейся сырной массой. Уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки. Перед подачей украсьте зеленью и крабовыми палочками.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

