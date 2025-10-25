Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 14:11

Брускетта по-итальянски: крабовые палочки, авокадо и сыр в нереальном комбо-сэндвиче

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта брускетта сочетает в себе нежность авокадо, легкую сладость крабовых палочек и пикантность сулугуни. Хрустящая ржаная чиабатта идеально оттеняет кремовую текстуру начинки. Закуска выглядит по-ресторанному элегантно, но готовится буквально за несколько минут.

Готовлю я так: ржаную чиабатту нарезаю ломтиками толщиной 1,5–2 см и слегка подрумяниваю в тостере или на сухой сковороде. Авокадо разминаю вилкой и смешиваю со столовой ложкой творожного сыра — получается нежная кремовая основа. Семь крабовых палочек разбираю на тонкие волокна. Помидор нарезаю небольшими кубиками. На остывшие ломтики чиабатты намазываю авокадо с сыром, затем выкладываю слой крабовых волокон, помидоры и тертый сулугуни (60 г). Можно дополнительно отправить на минуту в духовку, чтобы сыр слегка расплавился. Подаю сразу, пока хлеб сохраняет хрустящую текстуру.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

