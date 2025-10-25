Турецкая закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов. Нежный творожный сыр и сочная зелень — очень вкусно и просто

Если вы ищете легкую, свежую и в то же время яркую закуску, которая украсит любой стол — от будничного ужина до праздничного застолья, — эти рулетики из болгарского перца станут идеальным решением. В турецкой кухне такие блюда ценятся за их простоту, натуральность вкуса и способность подчеркнуть сезонные овощи. Нежнейшая творожная начинка с чесноком и зеленью, завернутая в сочные полоски запеченного перца, создает удивительную гармонию текстур и освежающий вкус. Это блюдо готовится быстро, не требует сложных ингредиентов, но всегда производит впечатление на гостей своей изящной подачей и средиземноморским характером.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных болгарских перца (лучше красных или желтых для красоты), 80 г творога, 1 зубчик чеснока, небольшой пучок смешанной зелени (петрушка, укроп, кинза), соль и перец по вкусу. Разогрейте духовку до 200 °C. Перцы помойте, разрежьте пополам, удалите семена и перегородки. Выложите половинки перцев кожурой вверх на противень и запекайте около 20–25 минут до мягкости и появления легких подпалин. Горячие перцы переложите в миску, накройте пленкой и оставьте на 10 минут — так с них легко снять кожицу. Очищенные половинки разрежьте вдоль на широкие полосы. Для начинки разомните творог вилкой, добавьте мелко рубленную зелень, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Тщательно перемешайте. На край каждой полоски перца выложите около 1 ч. л. начинки и аккуратно сверните рулетиком. Подавайте охлажденными.

