25 октября 2025 в 12:35

Пирог для осеннего настроения. «Смородиновые завитки» — вкусно, просто и необычно! Вкуснятина к чаю за 25 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда за окном дождь и слякоть, а душа просит уюта и тепла, нет ничего лучше, чем ароматная домашняя выпечка. Этот пирог со смородиновыми завитками — именно то, что нужно для создания особой осенней атмосферы. Его румяная корочка, нежное тесто и кисло-сладкая ягодная начинка поднимут настроение в самый хмурый день. За счет оригинальной формы пирог выглядит необычно и нарядно, словно профессиональный кондитерский шедевр, хотя его приготовление не требует особых навыков. Испеките этот пирог — и ваш дом наполнится волшебным ароматом детства, домашнего уюта и счастья.

Для приготовления вам понадобится: 3 стакана муки, 200 г сливочного масла, 1 стакан сахара, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, 300 г замороженной или свежей смородины, ванилин. Размягченное масло разотрите с 3/4 стакана сахара, добавьте яйца, ванилин и муку с разрыхлителем. Замесите мягкое тесто, разделите на 2 неравные части. Большую часть распределите по форме, сделав бортики. Смородину смешайте с оставшимся сахаром. Раскатайте оставшееся тесто в прямоугольник, равномерно распределите ягоды и сверните рулетом. Нарежьте рулет на 8–10 частей и выложите на основу срезами вверх, слегка прижимая. Выпекайте 25–30 минут при 180°C до золотистого цвета. Подавайте слегка остывшим, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

