Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 12:11

Салат-сковорода для согревающего ужина: беру охотничьи колбаски с овощами — через 30 минут ароматное блюдо на столе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот горячий салат — идеальное решение для сытного ужина после долгого дня. Ароматные охотничьи колбаски, нежный картофель и пикантные маринованные огурцы создают насыщенный вкус, который согревает и дарит ощущение домашнего уюта. Блюдо готовится быстро и станет настоящей палочкой-выручалочкой.

Готовлю я так: картофель и морковь нарезаю кубиками и отвариваю до готовности. Охотничьи колбаски режу кружочками и обжариваю на сковороде до румяной корочки. Добавляю нарезанный болгарский перец, томлю пару минут, затем кладу томатную пасту и прогреваю. Соединяю на сковороде овощи, колбаски, добавляю нарезанные маринованные огурцы и обильно посыпаю свежим укропом. Тщательно перемешиваю, солю и перчу по вкусу, даю настояться под крышкой 5–7 минут. Подаю салат горячим — он особенно хорош, когда картофель пропитывается томатным соусом и ароматом колбасок.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Читайте также
Мужской винегрет: один ингредиент и особая заправка делают вкус насыщенным и интересным
Общество
Мужской винегрет: один ингредиент и особая заправка делают вкус насыщенным и интересным
Домашнее рагу: мешаю капусту с беконом и получаю обалденный вкус — простой рецепт вкуснейшего блюда
Общество
Домашнее рагу: мешаю капусту с беконом и получаю обалденный вкус — простой рецепт вкуснейшего блюда
Завтрак за 15 минут! Ленивый финский блин-гигант: только тыква, яйца и немного молока
Общество
Завтрак за 15 минут! Ленивый финский блин-гигант: только тыква, яйца и немного молока
В копилку рецептов на Новый год — обалденный картофельный салат. Простой, гениально вкусный и без кучи майонеза
Общество
В копилку рецептов на Новый год — обалденный картофельный салат. Простой, гениально вкусный и без кучи майонеза
Овощное рагу по-индийски: необычное сочетание картофеля и сладкого ананаса
Общество
Овощное рагу по-индийски: необычное сочетание картофеля и сладкого ананаса
колбаски
рецепты
картофель
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Егор Крид поднял ценник на выступления после скандального концерта
Литовско-белорусская граница начала работать в штатном режиме
Собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика
Мощные взрывы после удара «Геранями» по позиции ВСУ попали на видео
Прилепин объяснил свое решение вернуться в зону СВО
В Нижегородской области появится первый в России завод префаб-конструкций
Украине не хватает огромной суммы для отопительного сезона
Тефтели теперь готовлю только так! Самая вкусная подливка и нежный рис
Бетономешалка насмерть переехала человека
Российская корпорация пытается отсудить у латвийской авиакомпании €203 млн
Российский военный раскрыл хитрости ВСУ для обмана граждан Украины
Раскрыто, сколько длится процедура банкротства в России
Дмитриев высказался об издержках для экономики России из-за СВО
«Как нацисты»: в Госдуме резко ответили на удар ВСУ по белгородской дамбе
Российский завод перешел на сокращенный график работы
В тайге при таинственных обстоятельствах пропал охотник с двумя гончими
Теплее уже не будет? Прогноз погоды в Москве на неделю, октябрьская жара
Рухнувший дорожный знак убил подростка
Раскрыты детали биографии организатора убийства Япончика
Следом за золотом в цене могут вырасти еще два металла
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.