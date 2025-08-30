Экс-форвард «Локомотива» переходит в «Оренбург» из алжирского клуба Экс-форвард «Локомотива» Игнатьев переходит в «Оренбург» из «Кабилии»

Бывший нападающий «Локомотива» и молодежной сборной России Иван Игнатьев продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщила пресс-служба алжирской «Кабилии» на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), где спортсмен выступает с февраля этого года. За это время 26-летний россиянин отметился пятью забитыми голами в 15 матчах.

Футболист является воспитанником академии «Краснодара», за основную команду которого он играл с 2016 по 2019 год. Далее в его карьере были казанский «Рубин» (2020–2022), самарские «Крылья Советов» (2022), московский «Локомотив» (2022–2023), «Сочи» (2023), сербский «Железничар» (2024) и армянский «Урарту» (2024).

Ранее нападающий тольяттинского «Акрона», лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба поделился видеонарезкой с празднованиями голов. Он использовал песню Майкла Джексона They Don’t Care About Us. Субтитры к ролику содержали видоизмененный перевод текста с вызывающими фразами.

Между тем петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с сербским хавбеком Сашей Зделаром. Соглашение о расторжении контракта, действовавшего до лета 2026 года, достигнуто по взаимному согласию сторон.