Сладкие морковные оладьи: дети съедят и не заметят овощей

Сладкие морковные оладьи — это нежные, воздушные и невероятно ароматные золотистые кружочки с карамельной корочкой и ароматом корицы. Дети съедят их и не заметят овощей!

Рецепт: натертую морковь (2 шт.) смешайте с 2 яйцами, 3 ст. л. сахара, щепоткой соли, 0,5 ч. л. корицы. Добавьте 100 мл кефира, 5 ст. л. муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Тесто должно быть как густая сметана. Жарьте на среднем огне на подсолнечном масле по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности.

Подавайте со сметаной, медом или вареньем — это полезное лакомство, в котором морковь становится по-настоящему десертным ингредиентом! Такие оладьи хороши и горячими, и холодными, они отлично хранятся. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот рецепт настоящей палочкой-выручалочкой, когда хочется чего-то вкусного и необычного.

