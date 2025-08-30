День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 07:31

Сладкие морковные оладьи: дети съедят и не заметят овощей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкие морковные оладьи — это нежные, воздушные и невероятно ароматные золотистые кружочки с карамельной корочкой и ароматом корицы. Дети съедят их и не заметят овощей!

Рецепт: натертую морковь (2 шт.) смешайте с 2 яйцами, 3 ст. л. сахара, щепоткой соли, 0,5 ч. л. корицы. Добавьте 100 мл кефира, 5 ст. л. муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Тесто должно быть как густая сметана. Жарьте на среднем огне на подсолнечном масле по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности.

Подавайте со сметаной, медом или вареньем — это полезное лакомство, в котором морковь становится по-настоящему десертным ингредиентом! Такие оладьи хороши и горячими, и холодными, они отлично хранятся. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают этот рецепт настоящей палочкой-выручалочкой, когда хочется чего-то вкусного и необычного.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые пирожки с яблоком: без возни с тестом и за 20 минут готовки.

оладьи
морковь
завтраки
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Могли ударить»: посол оценил безопасность российских дипломатов в Польше
«Украинцам давали больше»: наемник признался в краже оружия ВСУ
Назван средний заработок блогеров в 2025 году
«Очень трогательно»: Газманов о включении его песен в школьную программу
В Госдуме ответили, будут ли россияне отдыхать в Новый год
Российский город временно остался без морского транспорта
Стало известно, когда огласят приговор генералу Оглоблину
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 августа: инфографика
ЕГЭ и книги Прилепина: как готовятся к школе дети Терешиной, Суханкиной
«Сюрприз» для ВСУ у Дуная, удар по НПЗ: новости СВО на утро 30 августа
Страшное ДТП в Туве унесло жизни двух человек
Почти 90 БПЛА атаковали десяток регионов России
Побережье Японии сотрясли мощные подземные толчки
ВСУ ударили артиллерией по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 августа
Дистанционные мошенники выманили у россиян 120 млрд рублей
ВСУ попытались атаковать завод под Самарой
Ким Чен Ын лично встретился с семьями погибших под Курском солдат КНДР
«Небывало высокий уровень»: Путин оценил экономические отношения РФ и Китая
«Просил строго не наказывать»: генерал ВС РФ признал вину во взяточничестве
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.