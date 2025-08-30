Президент США Дональд Трамп не отправит частные военные компании на Украину, поскольку понимает, что Вооруженные силы России нанесут по ним удар, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, ЧВК могут замаскировать участие профессиональных американских солдат в конфликте на Украине.
ЧВК — способ замаскировать участие профессиональных американских военных в конфликте на Украине якобы с миротворческой миссией. ЕС предлагает ввести войска так называемой коалиции желающих, но в ЕС спорят о статусе этих войск, о материальном обеспечении. Там понимают, что эти войска на Украине будут нелегитимными и станут законной военной целью для РФ. Не факт, что американские ЧВК отправятся на Украину. Трамп знает, что в этом случае повезут гробы в США, а налогоплательщики зададут вопрос: «Почему американские парни гибнут неизвестно где, неизвестно за что?» — высказался Липовой.
Ранее появилась информация, что Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможности развертывания американских ЧВК на Украине в рамках долгосрочного мирного плана. По данным британских журналистов, план разрабатывается как способ оказать помощь в укреплении обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил привлечь войска западных стран для участия в обеспечении безопасности на территории страны. Такое заявление он сделал на встрече с министром финансов и вице-канцлером Германии Ларсом Клингбайлем.