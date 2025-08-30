Генерал раскрыл, что мешает Трампу отправить ЧВК на Украину Генерал Липовой: Россия нанесет ракетный удар по американским ЧВК на Украине

Президент США Дональд Трамп не отправит частные военные компании на Украину, поскольку понимает, что Вооруженные силы России нанесут по ним удар, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, ЧВК могут замаскировать участие профессиональных американских солдат в конфликте на Украине.

ЧВК — способ замаскировать участие профессиональных американских военных в конфликте на Украине якобы с миротворческой миссией. ЕС предлагает ввести войска так называемой коалиции желающих, но в ЕС спорят о статусе этих войск, о материальном обеспечении. Там понимают, что эти войска на Украине будут нелегитимными и станут законной военной целью для РФ. Не факт, что американские ЧВК отправятся на Украину. Трамп знает, что в этом случае повезут гробы в США, а налогоплательщики зададут вопрос: «Почему американские парни гибнут неизвестно где, неизвестно за что?» — высказался Липовой.

Ранее появилась информация, что Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможности развертывания американских ЧВК на Украине в рамках долгосрочного мирного плана. По данным британских журналистов, план разрабатывается как способ оказать помощь в укреплении обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил привлечь войска западных стран для участия в обеспечении безопасности на территории страны. Такое заявление он сделал на встрече с министром финансов и вице-канцлером Германии Ларсом Клингбайлем.