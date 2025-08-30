Пенсионерам назвали законный способ зарабатывать без потери льгот

Российские пенсионеры могут официально регистрироваться в качестве самозанятых и получать дополнительный доход без потери пенсионных выплат, заявил в беседе с RT депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, пенсионный возраст не является препятствием для оформления самозанятости, поскольку закон о налоге на профессиональный доход устанавливает одинаковые условия для всех граждан.

Пенсионер может легально зарабатывать дополнительно, оставаясь в правовом поле и не опасаясь за сохранность пенсионных выплат. Главное — соблюдать установленные рамки и фиксировать доходы через приложение «Мой налог», — подчеркнул парламентарий.

Он уточнил, что пенсионер в статусе самозанятого для пенсионной системы продолжает считаться неработающим, у него сохраняется право на индексацию пенсий и социальную доплату до прожиточного минимума. А вот при трудоустройстве по трудовому договору эти привилегии теряются. Оформить статус самозанятого можно через приложение «Мой налог» или «Госуслуги», заключил Говырин.

