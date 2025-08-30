Мощный удар разнес цех с авиатопливом на заводе «Мотор Сич» Рогов: российские войска ударили по цеху с авиатопливом на заводе «Мотор Сич»

Российские войска нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, был атакован 34-й цех. В нем находились резервуары, наполненные авиатопливом. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ударом разрушен 34-й цех завода «Мотор Сич», где расположены резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых ВСУ, — поделился Рогов.

Он добавил, что также была атакована подстанция «Запорожская», которая снабжала энергией предприятия города, выполнявшие военные заказы для ВСУ. В результате удара на ней были выведены из строя несколько трансформаторов и оборудование.

Ранее Минобороны России сообщало, что ночью 30 августа был нанесен новый массированный удар по военным объектам на Украине. По данным ведомства, были поражены предприятия ракетной и авиационной промышленности, а также военные аэродромы. Атаку провели с использованием высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования и ударных беспилотников. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены.