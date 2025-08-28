Такие кабачковые лодочки особо вкусны! Все дело в начинке с сыром-косичка

Такие кабачковые лодочки особо вкусны! Все дело в начинке с сыром-косичка

Такие кабачковые лодочки особо вкусны! Все дело в начинке с сыром-косичка! Ароматные кабачковые лодочки с мясной начинкой и расплавленным сыром — настоящее удовольствие для гурманов! Блюдо выглядит празднично, но готовится просто. Идеально для ужина с близкими или даже для приема гостей.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт.

Фарш мясной — 300 г

Помидоры — 2 шт.

Сыр косичка или копченый — 150 г

Яйцо — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Кабачки разрежьте вдоль, удалите мякоть, оставив бортики. Мякоть измельчите. Смешайте фарш, яйца, измельченные помидоры, чеснок, мякоть кабачка, соль и перец. Начините лодочки, посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180°C 25-30 минут до румяной корочки. Подавайте горячими, украсив зеленью.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.