Такие кабачковые лодочки особо вкусны! Все дело в начинке с сыром-косичка

Такие кабачковые лодочки особо вкусны! Все дело в начинке с сыром-косичка! Ароматные кабачковые лодочки с мясной начинкой и расплавленным сыром — настоящее удовольствие для гурманов! Блюдо выглядит празднично, но готовится просто. Идеально для ужина с близкими или даже для приема гостей.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт.
  • Фарш мясной — 300 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сыр косичка или копченый — 150 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки разрежьте вдоль, удалите мякоть, оставив бортики. Мякоть измельчите. Смешайте фарш, яйца, измельченные помидоры, чеснок, мякоть кабачка, соль и перец.
  2. Начините лодочки, посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180°C 25-30 минут до румяной корочки. Подавайте горячими, украсив зеленью.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

