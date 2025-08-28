День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:51

Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»

Энергетик Юшков: «Газпром» должен иметь гарантии для запуска «Северных потоков»

Фото: Cfoto/Global Look Press

Компания «Газпром» должна иметь гарантии для запуска газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» после подрыва, заявил NEWS.u эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он напомнил, что с точки зрения европейской юрисдикции российская организация является должником.

[Перед запуском «СП»] нужно будет решить вопрос с претензиями к «Газпрому» со стороны ряда европейских стран. Они подавали в арбитраж и зачастую выигрывали. Поэтому, с точки зрения европейской юрисдикции, «Газпром» им должен денег. Есть ли гарантии, что он будет поставлять газ и получать деньги? «Газпром», конечно, не готов так работать, поэтому нужно будет решить ряд вопросов. На «Северный поток — 2» нужно получить разрешение на ввод в эксплуатацию, потому что этот газопровод так и не получил от немецких регуляторов разрешения, — сказал Юшков.

По словам энергетика, «Северный поток» был взорван уже после остановки. Он напомнил, что это произошло из-за отказа немецкой компании Siemens обслуживать канадские турбины для создания давления в трубе. Юшков подчеркнул, что данный вопрос также предстоит решить перед запуском.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что расследование дела о подрыве «Северных потоков» доведут до конца и будут названы исполнители и заказчики диверсии. Кроме того, он положительно оценил продолжение следствия.

Газпром
Россия
Европа
Северный поток
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
