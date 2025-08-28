В Кремле ждут имен заказчиков подрывов «Северных потоков» Песков выразил надежду, что дело о подрыве «Северных потоков» доведут до конца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что расследование дела о подрыве «Северных потоков» доведут до конца и будут названы исполнители и заказчики диверсии. Также он положительно оценил то, что следствие продолжается, передает ТАСС.

Безусловно вызывает удовлетворение то, что это следствие идет, и хочется верить, что оно все-таки будет доведено до конца и будут названы не только исполнители, но и заказчики этих террористических актов, — поделился Песков.

Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль не стал исключать политических последствий по итогам расследования подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В то же время он призвал дождаться результатов работы следствия.

До этого появилась информация, что диверсии на газопроводах «Северный поток» могла осуществить группа из семи человек. В частности, в нее входили украинец Сергей Кузнецов, капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. Согласно документам, после установки взрывчаток на газопроводах участники диверсии отправились в порт Вик, Кузнецов вернулся на Украину, а спустя несколько дней прогремели взрывы.