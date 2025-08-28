В Германии с осторожностью высказались о расследовании подрыва «Севпотоков» МИД ФРГ не исключил политических последствий расследования атак на «Севпотоки»

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в рамках пресс-конференции в Эстонии не стал исключать политических последствий по итогам расследования подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В то же время он призвал дождаться результатов работы следствия. Трансляцию выступления министра вела пресс-служба МИД Германии в социальной сети Х.

В правовом государстве мы должны дождаться результатов этого расследования. Когда результат будет представлен, то тогда я смогу дать оценку и при необходимости сделать политические выводы, — подчеркнул Вадефуль.

Ранее сообщалось, что диверсии на «Севпотоках» могла осуществить группа из семи человек. В частности, в нее входили украинец Сергей Кузнецов, капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. Предварительно установлено, что после установки взрывчаток участники диверсии отправились в порт Вик, а Кузнецов вернулся на Украину.

До этого депутат Европарламента от Словакии Любош Блага выразил мнение, что США подорвали «Северный поток», но правда об этом скрывается. Он уверен, что Вашингтон сделал это для того, чтобы продавать собственный сжиженный газ европейцам, так как поставил цель заполучить европейский рынок. Единственным препятствием на этом пути стало дешевое предложение из России, добавил политик.