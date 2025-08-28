День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:01

В Германии с осторожностью высказались о расследовании подрыва «Севпотоков»

МИД ФРГ не исключил политических последствий расследования атак на «Севпотоки»

Йоханн Вадефуль Йоханн Вадефуль Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в рамках пресс-конференции в Эстонии не стал исключать политических последствий по итогам расследования подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В то же время он призвал дождаться результатов работы следствия. Трансляцию выступления министра вела пресс-служба МИД Германии в социальной сети Х.

В правовом государстве мы должны дождаться результатов этого расследования. Когда результат будет представлен, то тогда я смогу дать оценку и при необходимости сделать политические выводы, — подчеркнул Вадефуль.

Ранее сообщалось, что диверсии на «Севпотоках» могла осуществить группа из семи человек. В частности, в нее входили украинец Сергей Кузнецов, капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник. Предварительно установлено, что после установки взрывчаток участники диверсии отправились в порт Вик, а Кузнецов вернулся на Украину.

До этого депутат Европарламента от Словакии Любош Блага выразил мнение, что США подорвали «Северный поток», но правда об этом скрывается. Он уверен, что Вашингтон сделал это для того, чтобы продавать собственный сжиженный газ европейцам, так как поставил цель заполучить европейский рынок. Единственным препятствием на этом пути стало дешевое предложение из России, добавил политик.

Северные потоки
Германия
расследования
диверсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Эвакуация в Геленджике, «мобики» в яме, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 августа
«Другого ждать не стоило»: Васильев о недопуске биатлонистов до Олимпиады
Родителям назвали идеальный завтрак школьника
В Новой Зеландии изъята крупнейшая в истории страны партия жидкого экстази
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.