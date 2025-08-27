Стало известно, сколько человек могли осуществить диверсии на «Севпотоках» Диверсии на «Северных потоках» могла осуществить группа из семи человек

Диверсии на газопроводах «Северный поток» могла осуществить группа из семи человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. В частности, в нее входили украинец Сергей Кузнецов, капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник.

Ему (Сергею Кузнецову. — NEWS.ru) было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника, — говорится в ордере на арест.

Согласно документу, после установки взрывчаток на газопроводах участники диверсии отправились в порт Вик, а Кузнецов вернулся на Украину. Спустя несколько дней прогремели взрывы.

Ранее стало известно, что Кузнецов, арестованный в Италии за возможную причастность к подрыву газопроводов «Северный поток», был главой операции. В Европейском ордере на арест говорится, что мужчина координировал этапы диверсии. Там также отмечается, что мужчина установил не менее четырех взрывных устройств с таймерами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на глубине 70–80 м к северо-востоку и юго-востоку от датского острова Борнхольм.