Стало известно, сколько человек могли осуществить диверсии на «Севпотоках»

Диверсии на газопроводах «Северный поток» могла осуществить группа из семи человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. В частности, в нее входили украинец Сергей Кузнецов, капитан парусной яхты, четыре водолаза и взрывотехник.
Ему (Сергею Кузнецову. — NEWS.ru) было поручено координировать всю операцию и руководить экипажем, состоящим из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника, — говорится в ордере на арест.
Согласно документу, после установки взрывчаток на газопроводах участники диверсии отправились в порт Вик, а Кузнецов вернулся на Украину. Спустя несколько дней прогремели взрывы.
Ранее стало известно, что Кузнецов, арестованный в Италии за возможную причастность к подрыву газопроводов «Северный поток», был главой операции. В Европейском ордере на арест говорится, что мужчина координировал этапы диверсии. Там также отмечается, что мужчина установил не менее четырех взрывных устройств с таймерами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» на глубине 70–80 м к северо-востоку и юго-востоку от датского острова Борнхольм.