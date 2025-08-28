День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:07

«Спектакль»: в Госдуме объяснили, кто стоит за подрывом «Северных потоков»

Лидер СРЗП Миронов: «Северные потоки» взорвали США и Великобритания

Место утечки газопровода «Северный поток» после подрыва Место утечки газопровода «Северный поток» после подрыва Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Диверсия на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», ответственность за которую свалили на украинцев, могла быть организована лишь странами с достаточными для этого ресурсами, заявил в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, ими обладают США и Великобритания. Миронов напомнил, что страны открыто говорили о намерении бороться с экспортом российских энергоресурсов.

Нюанс только в том, что об этом в Вашингтоне говорили еще до начала СВО. Тогда же там пытались убедить Германию покупать дорогой американский сжиженный газ. Немцы отказались. В 2022 году появился удобный повод покончить с «Северными потоками» и вынудить их согласиться на закупки втридорога, — отметил он.

Лидер фракции назвал версию о причастности украинцев к диверсии «типичным заметанием следов». Он убежден, что это очевидно «любому здравомыслящему человеку», но только не «обработанным русофобской пропагандой» европейцам.

Одним словом, это спектакль по сценарию англосаксов, который охотно играли сначала правительством канцлера [Олафа] Шольца, а теперь — [Фридриха] Мерца, — добавил Миронов.

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что в Германии завершили расследование дела о подрыве «Северных потоков». По его информации, всего в диверсионную группу входили семь человек. Все они оказались гражданами Украины.

Госдума
СРЗП
Сергей Миронов
Северные потоки
Украина
украинцы
диверсии
США
Великобритания
Никита Самойлов
Н. Самойлов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горничную в Сингапуре наказали за тайные подработки в домах местных жителей
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино вспыхнул пожар в кабине водителя КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.