«Спектакль»: в Госдуме объяснили, кто стоит за подрывом «Северных потоков» Лидер СРЗП Миронов: «Северные потоки» взорвали США и Великобритания

Диверсия на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», ответственность за которую свалили на украинцев, могла быть организована лишь странами с достаточными для этого ресурсами, заявил в беседе с NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, ими обладают США и Великобритания. Миронов напомнил, что страны открыто говорили о намерении бороться с экспортом российских энергоресурсов.

Нюанс только в том, что об этом в Вашингтоне говорили еще до начала СВО. Тогда же там пытались убедить Германию покупать дорогой американский сжиженный газ. Немцы отказались. В 2022 году появился удобный повод покончить с «Северными потоками» и вынудить их согласиться на закупки втридорога, — отметил он.

Лидер фракции назвал версию о причастности украинцев к диверсии «типичным заметанием следов». Он убежден, что это очевидно «любому здравомыслящему человеку», но только не «обработанным русофобской пропагандой» европейцам.

Одним словом, это спектакль по сценарию англосаксов, который охотно играли сначала правительством канцлера [Олафа] Шольца, а теперь — [Фридриха] Мерца, — добавил Миронов.

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что в Германии завершили расследование дела о подрыве «Северных потоков». По его информации, всего в диверсионную группу входили семь человек. Все они оказались гражданами Украины.