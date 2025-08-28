День знаний — 2025
28 августа 2025 в 14:02

В российском регионе могут запретить вывески на иностранных языках

Власти Башкирии предложили запретить вывески на иностранных языках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии планируют рассмотреть законопроект, запрещающий использование иностранных языков на вывесках, сообщает пресс-служба регионального парламента. Как заявил председатель Госсобрания — Курултая Республики Константин Толкачев, бессистемное применение иностранных слов «приводит к утрате национальной идентичности». По его мнению, облик городов должен отражать культурно-историческое наследие и языковой суверенитет России.

Граждане России имеют право получать информацию на государственном языке. Вывески типа Sale, Coffee или ЖК Life Garden не только нарушают языковые нормы, но и вводят в заблуждение потребителей, особенно старшего поколения, — подчеркнул он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что владельцам магазинов и предприятий следует убрать вывески на иностранных языках и отказаться от использования иностранных слов в рекламе, не дожидаясь вступления положений закона в силу.

До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка. Документ, опубликованный на портале правовой информации, регулирует использование языка в публичном пространстве, включая рекламу и названия жилых объектов.

Башкирия
вывески
русский язык
иностранные языки
