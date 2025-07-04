Россиян призвали отказаться от вывесок на иностранных языках Володин призвал отказаться от вывесок на иностранных языках в России

Владельцам магазинов и предприятий следует убрать вывески на иностранных языках и отказаться от использования иностранных слов в рекламе, не дожидаясь вступления соответствующих положений закона в силу, написал в своем Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин. Соответствующий запрет начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний, — написал Володин.

Парламентарий уточнил, что Россия «толерантно относится» к представителям любых национальностей, но свои язык и идентичность «каждая страна защищает», делая это «достаточно жестко и последовательно». У РФ в этой сфере «одно из самых либеральных законодательств», считает Володин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка. Документ регулирует использование языка в публичном пространстве, включая рекламу и названия жилых объектов. Согласно закону, потребительская информация — вывески, указатели, рекламные материалы — должна предоставляться на русском языке. Перевод на другие языки допускается, но только при идентичности содержания и одинаковом оформлении.