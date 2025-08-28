День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:16

Военкор раскрыл значение Купянска для спецоперации

Военкор Алехин: Купянск имеет ключевое значение для СВО как логистический центр

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Купянск, расположенный в Харьковской области, имеет крайне важное значение, так как является логистическим центром для ВСУ, рассказал в беседе с NEWS.ru военкор Геннадий Алехин. По его словам, оттуда осуществляется снабжение украинской армии и переброска ее резервов.

Купянск является ключевым населенным пунктом, в первую очередь логистическим, поскольку входит в состав районных центров. Именно там расположены основные тыловые базы противника, такие как Изюм, Балаклея, Лозовая. Оттуда осуществляется снабжение и переброска резервов как в направлении Купянска, так и к основным оборонительным линиям противника на Донбассе – в Славянско-Краматорской агломерации и Константиновке, — заявил Алехин.

Освобождение Купянска, по его мнению, станет важным моментом оперативно-тактического значения. Однако о стратегическом значении пока говорить не приходится.

Пока все населенные пункты вокруг Купянска не будут основательно зачищены, я считаю, никакого решительного штурма самого города не будет. Действительно, в центральной части Купянска действуют наши штурмовые и разведывательные группы, что подтверждается кадрами объективного контроля. Однако это не означает их окончательного закрепления, — сказал Алехин.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что Россия может освободить Купянск и Волчанск в Харьковской области до конца года. По его мнению, на Сумском направлении ВС РФ займут Юнаковку и подойдут к Сумам. Также будут взяты в кольцо Покровско-Мирноградская и Славянско-Краматорская агломерации.

Купянск
Изюм
Харьковская область
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино вспыхнул пожар в кабине водителя КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Рабочий из Бурятии едва не погиб, попав под колеса своего же трактора
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.