Военкор раскрыл значение Купянска для спецоперации

Купянск, расположенный в Харьковской области, имеет крайне важное значение, так как является логистическим центром для ВСУ, рассказал в беседе с NEWS.ru военкор Геннадий Алехин. По его словам, оттуда осуществляется снабжение украинской армии и переброска ее резервов.

Купянск является ключевым населенным пунктом, в первую очередь логистическим, поскольку входит в состав районных центров. Именно там расположены основные тыловые базы противника, такие как Изюм, Балаклея, Лозовая. Оттуда осуществляется снабжение и переброска резервов как в направлении Купянска, так и к основным оборонительным линиям противника на Донбассе – в Славянско-Краматорской агломерации и Константиновке, — заявил Алехин.

Освобождение Купянска, по его мнению, станет важным моментом оперативно-тактического значения. Однако о стратегическом значении пока говорить не приходится.

Пока все населенные пункты вокруг Купянска не будут основательно зачищены, я считаю, никакого решительного штурма самого города не будет. Действительно, в центральной части Купянска действуют наши штурмовые и разведывательные группы, что подтверждается кадрами объективного контроля. Однако это не означает их окончательного закрепления, — сказал Алехин.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что Россия может освободить Купянск и Волчанск в Харьковской области до конца года. По его мнению, на Сумском направлении ВС РФ займут Юнаковку и подойдут к Сумам. Также будут взяты в кольцо Покровско-Мирноградская и Славянско-Краматорская агломерации.