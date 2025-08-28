Стало известно, во сколько обойдется пошив школьной формы В Москве за пошив школьного костюма могут взять 25 тысяч рублей

Минимальная стоимость пошитого на заказ одного школьного костюма в этом году составит 20–25 тысяч рублей, выяснила Readovka.news. Отмечается, что во столько обойдется только пошив.

По оценкам журналистов, самый дешевый вариант костюма не учитывает стоимость ткани, которая начинается от пяти тысяч рублей и может достигать 40 тысяч за метр натурального материала. В более дорогих ателье цена костюма-тройки для 13-летнего мальчика может начинаться от 78 тысяч рублей, к которым нужно добавить еще 20–30 тысяч рублей на ткань.

Ранее стилист Алексей Сухарев заявил, что школьная форма должна соответствовать моде, а также быть приятной к телу и удобной. По его словам, немаловажно, чтобы материалы детской одежды были дышащими и простыми в уходе.

Также Сухарев заявил, что школьная форма прививает вкус ученикам с раннего детства. По его словам, соблюдение определенного стиля позволяет ребенку стать осознаннее и понять, что в одежде существует определенная уместность.