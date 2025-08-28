День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:57

Стало известно, во сколько обойдется пошив школьной формы

В Москве за пошив школьного костюма могут взять 25 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минимальная стоимость пошитого на заказ одного школьного костюма в этом году составит 20–25 тысяч рублей, выяснила Readovka.news. Отмечается, что во столько обойдется только пошив.

По оценкам журналистов, самый дешевый вариант костюма не учитывает стоимость ткани, которая начинается от пяти тысяч рублей и может достигать 40 тысяч за метр натурального материала. В более дорогих ателье цена костюма-тройки для 13-летнего мальчика может начинаться от 78 тысяч рублей, к которым нужно добавить еще 20–30 тысяч рублей на ткань.

Ранее стилист Алексей Сухарев заявил, что школьная форма должна соответствовать моде, а также быть приятной к телу и удобной. По его словам, немаловажно, чтобы материалы детской одежды были дышащими и простыми в уходе.

Также Сухарев заявил, что школьная форма прививает вкус ученикам с раннего детства. По его словам, соблюдение определенного стиля позволяет ребенку стать осознаннее и понять, что в одежде существует определенная уместность.

школьники
Москва
форма
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горничную в Сингапуре наказали за тайные подработки в домах местных жителей
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино вспыхнул пожар в кабине водителя КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.