Вкуснее запеканки! Кабачковые рулетики с орехово-чесночным кремом — хит!

Эти рулетики — настоящее кулинарное волшебство, которое превращает простые кабачки в изысканную и элегантную закуску. Они идеально подойдут для праздничного стола или романтического ужина, удивляя нежным сочетанием хрустящего кабачка и пикантного орехово-чесночного крема. Готовятся легко, а выглядят по-ресторанному эффектно!

Для приготовления вам понадобится: два молодых кабачка, 70 граммов грецких орехов, 100 граммов творожного сыра, два зубчика чеснока, небольшой пучок свежего укропа (около 10 граммов), соль и перец по вкусу, а также немного растительного масла для смазывания формы.

Кабачки нарежьте вдоль тонкими длинными полосками толщиной не более двух-трех миллиметров — для этого удобно использовать овощечистку или острый нож. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде до появления аромата, затем измельчите в блендере в мелкую крошку. В чаше блендера соедините творожный сыр, измельченные орехи, чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и перец. Взбейте до получения абсолютно однородного крема. Если масса слишком густая, добавьте столовую ложку холодной воды и снова взбейте. На каждую полоску кабачка нанесите тонкий слой орехового крема и аккуратно сверните в плотный рулетик. Выложите рулетики швом вниз в слегка смазанную маслом форму для запекания, сбрызните сверху растительным маслом и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут, пока кабачки не станут мягкими, а крем не запечется ароматной корочкой. Подавайте сразу же, пока рулетики теплые и особенно ароматные!

