День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 10:00

Вкуснее запеканки! Кабачковые рулетики с орехово-чесночным кремом — хит!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти рулетики — настоящее кулинарное волшебство, которое превращает простые кабачки в изысканную и элегантную закуску. Они идеально подойдут для праздничного стола или романтического ужина, удивляя нежным сочетанием хрустящего кабачка и пикантного орехово-чесночного крема. Готовятся легко, а выглядят по-ресторанному эффектно!

Для приготовления вам понадобится: два молодых кабачка, 70 граммов грецких орехов, 100 граммов творожного сыра, два зубчика чеснока, небольшой пучок свежего укропа (около 10 граммов), соль и перец по вкусу, а также немного растительного масла для смазывания формы.

Кабачки нарежьте вдоль тонкими длинными полосками толщиной не более двух-трех миллиметров — для этого удобно использовать овощечистку или острый нож. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде до появления аромата, затем измельчите в блендере в мелкую крошку. В чаше блендера соедините творожный сыр, измельченные орехи, чеснок, мелко нарезанный укроп, соль и перец. Взбейте до получения абсолютно однородного крема. Если масса слишком густая, добавьте столовую ложку холодной воды и снова взбейте. На каждую полоску кабачка нанесите тонкий слой орехового крема и аккуратно сверните в плотный рулетик. Выложите рулетики швом вниз в слегка смазанную маслом форму для запекания, сбрызните сверху растительным маслом и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут, пока кабачки не станут мягкими, а крем не запечется ароматной корочкой. Подавайте сразу же, пока рулетики теплые и особенно ароматные!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рулеты
кулинария
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислил неожиданные причины икоты
В правительстве высказались о снижении ставки сразу на 10 пунктов
Стало известно о блокировке крупной группировки ВСУ в ДНР
«Это серьезно»: премьер Дании о влиянии США на Гренландию
Полтысячи БПЛА и ракет затмили небо над Украиной
Блогер Маркарян подал апелляцию на арест
Охранник-мигрант устроил стрельбу на территории школы
«Фукусима-1»: крупнейшая радиационная авария XXI века
Американец инсценировал утопление ради побега к любовнице в Грузию
Пентагон проверит используемые в ведомстве продукты Microsoft из-за Китая
Названа богатейшая женщина России по версии Forbes
Телеведущий Дроздов рассказал о самочувствии после тревожных новостей
Психолог дала советы, где искать будущего мужа
Криминалист объяснил пользу от признаний Попкова в новых убийствах девушек
На Украине заявили о росте количества лудоманов среди военных ВСУ
Россиянам рассказали, как определить испорченные яйца
В России определились с тягой создаваемого тяжелого авиадвигателя
Олимпийский чемпион предложил «содрать денег» с бразильца
Политолог рассказал, что стоит за решением Польши лишить льгот украинцев
В аэропорту Сочи предупредили о переносах и отменах рейсов
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.