Взбила картошку и кабачок! Через 5 минут едим! Кабадраники с тягучим сыром

Этот рецепт — настоящая магия превращения простых овощей в нечто невероятно вкусное! Нежные, ароматные лепешки с хрустящей корочкой и тягучей сырной начинкой станут вашим новым любимым блюдом. Идеальный вариант для сытного завтрака, ужина или даже для встречи гостей — готовится быстро и всегда вызывает восторг.

Для приготовления вам понадобится: одна средняя картофелина (около 150 г), один молодой кабачок (примерно 200 г), 100 г сыра сулугуни, пучок свежей зелени (укроп, петрушка), одно яйцо, две столовые ложки муки, соль и перец по вкусу, а также растительное масло для жарки.

Картофель и кабачок очистите и натрите на мелкой терке. Тщательно отожмите овощную смесь от лишнего сока — это секрет хрустящих лепешек. Добавьте яйцо, муку, мелко нарубленную зелень, соль и перец. Перемешайте до однородности. Сулугуни нарежьте мелкими кубиками. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой овощную массу, формируя небольшие лепешки. В центр каждой лепешки вдавите несколько кусочков сыра, затем аккуратно сложите края к центру, формируя квадратик или конвертик, чтобы сыр оказался внутри. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной или свежим овощным салатом. Эти лепешки хороши тем, что их можно модифицировать — добавлять разные специи, зелень или даже мелко нарезанную ветчину!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

