28 августа 2025 в 12:26

Минобороны раскрыло детали отражения нового масштабного налета ВСУ на РФ

Минобороны: российские силы ПВО сбили два снаряда HIMARS и 192 дрона за сутки

Фото: МО РФ

Более 190 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были уничтожены российскими комплексами противовоздушной обороны за минувшие сутки, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также в ведомстве добавили, что в указанный период были перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты <…> две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные сил России потопили средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины. Как уточнили в ведомстве, это произошло в устье реки Дунай. Поразить цель удалось с помощью безэкипажного катера.

Также в пресс-службе Минобороны РФ добавили, что российские военные освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Операцию удалось осуществить благодаря действиям группировки войск «Южная».

