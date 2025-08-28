Минобороны раскрыло детали отражения нового масштабного налета ВСУ на РФ Минобороны: российские силы ПВО сбили два снаряда HIMARS и 192 дрона за сутки

Более 190 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были уничтожены российскими комплексами противовоздушной обороны за минувшие сутки, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также в ведомстве добавили, что в указанный период были перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты <…> две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные сил России потопили средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины. Как уточнили в ведомстве, это произошло в устье реки Дунай. Поразить цель удалось с помощью безэкипажного катера.

Также в пресс-службе Минобороны РФ добавили, что российские военные освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой Народной Республике. Операцию удалось осуществить благодаря действиям группировки войск «Южная».