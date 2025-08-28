День знаний — 2025
28 августа 2025 в 12:33

Военэксперт рассказал, зачем Киев хвастается новыми ракетами

Военэксперт Цыгикало: новости о ракетах нужны Киеву для переговоров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новости о секретном производстве ракет нужны Украине для того, чтобы повысить свой вес на предстоящих переговорах, заявил военэксперт Николай Цыгикало. По его словам, переданным ОТР, Киев действительно занимается какими-то собственными разработками, а не выдает за них западные.

Заявления [о производстве], наверное, имеют цель продемонстрировать, что они (украинцы — NEWS.ru), не списаны, чтобы увеличить свой вес на будущих переговорах. Тут очевидно, мне кажется, — указал специалист.

Ранее появилась информация, что производство украинских дальнобойных ракет «Фламинго» осуществляется в городе Вишневое Киевской области. На это указывает анализ появившихся фотографий, где замечено внешнее сходство складских помещений, а также тот факт, что здание недавно было сдано в аренду.

До этого появилось первое изображение украинской баллистической ракеты. Тогда же было сказано о запуске серийного производства этих «Фламинго» на Украине. Однако эксперты сразу указали, что система представляет собой точную копию британской ракетной системы FP-5.

Россия
Украина
ракеты
Запад
