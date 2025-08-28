«Интерес закономерен»: Песков о западном фильме про жизнь Путина Песков: в Кремле с пониманием относятся к съемкам фильма «Кремлевский волшебник»

Президент России Владимир Путин оказал большое влияние на мировую политику, поэтому создание фильма про него на Западе весьма закономерно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, Москва с пониманием относится к съемкам «Кремлевского волшебника».

Это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему в различных странах мира вполне закономерен, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что в Кремле не видели фильм. Так Песков ответил на вопрос, видели ли в администрации главы государства кино до премьеры и можно ли по опубликованным кадрам оценить воплощение актером Джудом Лоу образа Путина.

До этого появился первый кадр из фильма «Кремлевский волшебник». На нем можно увидеть Джуда Лоу в образе президента России. В фильме на основе одноименной книги швейцарско-итальянского писателя Джулиано да Эмполи также снялись Алисия Викандер, Пол Дано, Зак Галифианакис и Том Стерридж. Ленту впервые покажут на Венецианском кинофестивале.