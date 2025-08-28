День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:32

«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией

Песков: в Кремле не знают о летающих над Германией российских разведдронах

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Кремле не видели публикаций зарубежных СМИ, что российские разведывательные беспилотники якобы летают над маршрутами поставок вооружений США в Германии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, ознакомиться с данными сообщениями в Москве «не успели».

Но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели, и вряд ли бы они молчали. <...> Все это больше напоминает газетную утку, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Германия практически завершила строительство сети железных дорог для военных перевозок на восточный фланг НАТО и Украину. Уточняется, что маршрут проходит через польский хаб к югу от Кракова, откуда военная техника направляется ко Львову.

До этого стало известно, что концерн Rheinmetall открыл в Нижней Саксонии крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов. На церемонии открытия присутствовали генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус. Предполагается, что завод будет выпускать до 350 тысяч снарядов калибра 155 мм в год.

Дмитрий Песков
беспилотники
вооружение
США
Германия
