В Германии открыли крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов

Концерн Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов, передает Bloomberg. Производство располагается в Нижней Саксонии.

На церемонии открытия присутствовали генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус. Производство достигнет пиковой мощности к 2027 году.

Предполагается, что завод будет выпускать до 350 тысяч снарядов калибра 155 мм в год. А в 2026 году начнется производство реактивной артиллерии. В концерне заявили, что планируют открыть аналогичное производство и на Украине.

Ранее стало известно, что площадь оборонных заводов в Европе начала увеличиваться в три раза быстрее и уже превысила 7 млн квадратных метров. С 2024 по 2025 год площадь предприятий, производящих оружие и боеприпасы, увеличилась на 2,8 млн «квадратов», в то время как с 2020 по 2021 год рост площадей составил всего 790 тысяч квадратных метров.

Также сообщалось, что власти Германии проводят масштабное перевооружение страны. По данным издания BZ, целью Берлина является создание сильнейшей армии в Европе.