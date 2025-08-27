День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 20:20

В Германии открыли крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов

Rheinmetall запустил крупнейшее производство боеприпасов в Европе

Фото: Julian Stratenschulte/Global Look Press

Концерн Rheinmetall открыл крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов, передает Bloomberg. Производство располагается в Нижней Саксонии.

На церемонии открытия присутствовали генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус. Производство достигнет пиковой мощности к 2027 году.

Предполагается, что завод будет выпускать до 350 тысяч снарядов калибра 155 мм в год. А в 2026 году начнется производство реактивной артиллерии. В концерне заявили, что планируют открыть аналогичное производство и на Украине.

Ранее стало известно, что площадь оборонных заводов в Европе начала увеличиваться в три раза быстрее и уже превысила 7 млн квадратных метров. С 2024 по 2025 год площадь предприятий, производящих оружие и боеприпасы, увеличилась на 2,8 млн «квадратов», в то время как с 2020 по 2021 год рост площадей составил всего 790 тысяч квадратных метров.

Также сообщалось, что власти Германии проводят масштабное перевооружение страны. По данным издания BZ, целью Берлина является создание сильнейшей армии в Европе.

Германия
боеприпасы
концерны
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В деле о подрывах «Северных потоков» «засветились» украинские спецслужбы
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче Кубка России
Стало известно, что может повлиять на развитие аритмии
Хуситы нанесли мощный ракетный удар по аэропорту в Тель-Авиве
Женщина залезла на незнакомца во время романтического ужина с женой
Моди забанил Трампа, едет к Си. Пошлины США толкают Дели в объятия РФ и КНР
Пугачева, Хаматова, Белый: дети кого из звезд не пойдут в школу 1 сентября
«От Наполеона до Гитлера»: в ЕС напомнили о суровых уроках войн против РФ
Названо количество пострадавших в массовом ДТП в Москве
Совету ЕС впервые предъявили иск за антироссийские санкции
С таежным привкусом: рецепт хреновины с клюквой и можжевельником
В Германии открыли крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов
Дроны ВСУ сбили на фоне воздушной тревоги в Липецкой области
Появился первый кадр со съемок фильма с Джудом Лоу в роли Путина
Увеличилось число погибших при стрельбе в американской школе
Киев уличили в сокрытии провалов ВСУ в Харьковской области
ФССП подала иск к Ходорковскому и Лебедеву
В США вышли с честным заявлением о спонсировании Санду
Колкий ответ Захаровой ЕС, богатства генерала, «отмена» Шнурова: что дальше
Экономист объяснил сокращения в Rutube реинжинирингом бизнес-процессов
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.