Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 13:13

Худрук Ленсовета раскрыла подробности госпитализации актера Деля

Худрук театра имени Ленсовета Луппиан: актер Дель попал в отделение реанимации

Илья Дель Илья Дель Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Актера Илью Деля поместили в отделение реанимации, заявила 360.ru художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан. По ее словам, точной информации о том, что случилось с артистом, пока нет.

Я не знаю пока. Сегодня буду узнавать. Пока ничего не известно. Я только знаю, что он в реанимации, произошел какой-то трагический случай. Больше ничего не могу сказать, — высказалась Луппиан.

Она также отметила, что один спектакль с участием Деля отменят: вместо него зрителям покажут постановку «Ревизор». В других спектаклях, где должен был играть артист, его заменят коллеги, уточнила Луппиан.

Ранее сообщалось, что Дель находится в реанимации после падения. В театре имени Ленсовета, в труппе которого артист состоит с 2022 года, уточнили, что ЧП произошло «на днях», после того как актер сыграл два спектакля «Театральный роман».

театры
актеры
реанимации
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.