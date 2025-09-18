Худрук Ленсовета раскрыла подробности госпитализации актера Деля

Актера Илью Деля поместили в отделение реанимации, заявила 360.ru художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан. По ее словам, точной информации о том, что случилось с артистом, пока нет.

Я не знаю пока. Сегодня буду узнавать. Пока ничего не известно. Я только знаю, что он в реанимации, произошел какой-то трагический случай. Больше ничего не могу сказать, — высказалась Луппиан.

Она также отметила, что один спектакль с участием Деля отменят: вместо него зрителям покажут постановку «Ревизор». В других спектаклях, где должен был играть артист, его заменят коллеги, уточнила Луппиан.

Ранее сообщалось, что Дель находится в реанимации после падения. В театре имени Ленсовета, в труппе которого артист состоит с 2022 года, уточнили, что ЧП произошло «на днях», после того как актер сыграл два спектакля «Театральный роман».