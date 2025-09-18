Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 13:09

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков: дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не выбрана, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас делаются экспертные наброски, а предметная подготовка начнется после определения срока проведения этого мероприятия.

По посланию пока дата не определена, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что прямая линия Владимира Путина состоится в декабре 2025 года. Он добавил, что мероприятие будет объединено с большой ежегодной пресс-конференцией. Точную дату проведения пресс-секретарь не уточнил.

До этого Путин дал распоряжение правительству и своей администрации приступить к организации очередной прямой линии с главой государства. Российский лидер назвал такой формат общения с гражданами актуальным и важным.

В апреле жительница Челябинска, воспитывающая ребенка с аутизмом, пожаловалась Путину на слишком дорогие занятия в бассейне, расположенном рядом с домом. По ее словам, семье из трех человек предложили абонемент стоимостью около 100 тысяч рублей.

Россия
Дмитрий Песков
Кремль
Владимир Путин
послания президента
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.