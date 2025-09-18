В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не выбрана, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас делаются экспертные наброски, а предметная подготовка начнется после определения срока проведения этого мероприятия.

По посланию пока дата не определена, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что прямая линия Владимира Путина состоится в декабре 2025 года. Он добавил, что мероприятие будет объединено с большой ежегодной пресс-конференцией. Точную дату проведения пресс-секретарь не уточнил.

До этого Путин дал распоряжение правительству и своей администрации приступить к организации очередной прямой линии с главой государства. Российский лидер назвал такой формат общения с гражданами актуальным и важным.

В апреле жительница Челябинска, воспитывающая ребенка с аутизмом, пожаловалась Путину на слишком дорогие занятия в бассейне, расположенном рядом с домом. По ее словам, семье из трех человек предложили абонемент стоимостью около 100 тысяч рублей.