Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 13:50

«Позднее»: Песков о сроках послания Путина Федеральному собранию

Песков: сроки послания президента Федеральному собранию пока не определены

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще не определены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, переданным ТАСС, глава государства определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам.

Конкретные сроки [оглашения послания] пока не определены, как только президент посчитает это необходимым, мы вас проинформируем, — сказал представитель Кремля.

В 2024 году Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, в 2023 году — 21 февраля. В 2022 году такого мероприятия не проводилось.

Ранее сообщалось, что послание Путина Федеральному собранию в текущем году не будет связано с переговорами с Вашингтоном. Представитель Кремля объяснил, что мероприятие носит внутриполитический характер. При этом, по его словам, послание Федеральному собранию иногда имеет развернутую международную часть.

Владимир Путин
Дмитрий Песков
послания президента
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Адская ночь в Киеве. Град из «Гераней» и «Кинжалов»: цели ВС РФ, что дальше
Пропавшего ветерана ВОВ нашли живым в кустах спустя четверо суток
Юрист раскрыл важный нюанс запрета вывесок с иностранными словами
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.