«Позднее»: Песков о сроках послания Путина Федеральному собранию

Сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще не определены, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, переданным ТАСС, глава государства определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам.

Конкретные сроки [ оглашения послания] пока не определены, как только президент посчитает это необходимым, мы вас проинформируем , — сказал представитель Кремля.

В 2024 году Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 29 февраля, в 2023 году — 21 февраля. В 2022 году такого мероприятия не проводилось.

Ранее сообщалось, что послание Путина Федеральному собранию в текущем году не будет связано с переговорами с Вашингтоном. Представитель Кремля объяснил, что мероприятие носит внутриполитический характер. При этом, по его словам, послание Федеральному собранию иногда имеет развернутую международную часть.