Тарасова одним словом охарактеризовала информатора WADA Родченкова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с NEWS.ru назвала информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова предателем. Она отметила, что миллионы людей знать его не хотят.

Предатель. Миллионы людей в мире не знали его, не знают и знать не хотят, — заявила Тарасова.

Согласно версии следствия, в декабре 2014 года, за три дня до прибытия в Москву комиссии WADA, Родченков отдал распоряжение об уничтожении допинг-проб, которые планировалось отправить в другие лаборатории. После этого комиссия рекомендовала лишить московскую лабораторию лицензии.

Недавно Министерство внутренних дел России повторно объявило в розыск бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории. Согласно базе ведомства, он разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. В сентябре 2017 года его заочно арестовали.

Сам Родченков говорил, что испытывает серьезные психологические трудности во время жизни в США. В своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» он подробно описал переживания, связанные с одиночеством.