На Украину начало поступать новое вооружение

На Украину начало поступать американское вооружение, сообщил главный представитель Альянса в Киеве Патрик Тернер. По его словам, которые приводит Reuters, оружие было куплено у США странами НАТО по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, или Список приоритетных требований Украины).

Четыре пакета по программе PURL уже оплачены, и вооружение уже поступает [на Украину], — отметил Тернер.

Ранее стало известно, что Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Министр обороны Борис Писториус отметил, что Берлин обещал поставить их Киеву. Он добавил, что с украинскими оборонными компаниями заключены контракты на €300 млн (30 млрд рублей) для запуска программы глубинных ударов и поддержки производства дальнобойных БПЛА в Украине.

Кроме того, военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов информировал, что на Украине могло сохраниться как минимум пять зенитных ракетных комплексов Patriot. Это число включает те единицы, которые Германия обещала передать украинской армии.