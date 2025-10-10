Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 15:02

Симоньян опубликовала трогательное видео с Кеосаяном

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале фрагмент телепередачи «Однажды», посвященный ее мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну. Запись программы с участием пары проходила в их загородном доме в Подмосковье, куда они пригласили съемочную группу.

Отмечается, что общим у Симоньян и Кеосаяна был не только семейный быт, но и творчество. Последним совместным проектом супругов стала трагикомедия «Семь дней Петра Семеныча» об одиноком пенсионере, который узнает о смертельном диагнозе и решает изменить свою жизнь.

Ранее Симоньян опубликовала видеообращение, посвященное памяти скончавшегося супруга. Журналистка процитировала фрагмент стихотворения Николая Асеева «Простые строки», в которых говорится о том, что она не может без мужа. Она также рассказала о том, как тяжело ей в опустевшем доме.

До этого главред RT поделилась семейными фотографиями с Кеосаяном. Среди опубликованных снимков оказались фото со свадьбы, кадры беременностей и трогательные моменты с детьми — дочерьми Марьяной и Маро, и сыном Багратом. Помимо этого, в подборку вошли снимки, сделанные во время отдыха на курортах.

Маргарита Симоньян
Тигран Кеосаян
телепередачи
программы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Град и холодрыга до -8? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Раскрыта пенсия уехавшей из России Пугачевой
Путин рассказал, что получил на день рождения от военных
Переговоры России и Норвегии о вылове трески оказались под угрозой срыва
Как отреставрировать и освежить старую мебель своими руками
«Бог с ними»: Путин о провале Трампа с Нобелевской премией мира
Путин раскрыл, остались ли в силе договоренности саммита на Аляске
В Госдуме оценили предложение ограничить число домашних животных
Путин сообщил, чего ждет от Азербайджана
Умные окна: от энергосбережения до автоматического проветривания
На БИОПРОМ обсудили лекарственное обеспечение пациентов с редкими болезнями
Бастрыкин заинтересовался ЧП с рухнувшим деревом на мать с младенцем
Первая женщина-премьер Японии может остаться без своего поста
Раскрыто, почему НАТО не оставляет попыток взять контроль над Каспием
Путин заявил, что результаты расследования крушения самолета AZAL уже понятны
Путин заявил, что у России и Азербайджана не было кризиса в отношениях
В Петербурге пять человек обвинили в хищении 37 млн у агентства телевидения
Путин наградил легенду «Спартака»
Путин оценил значимость плана Трампа по урегулированию в Газе
Военэскперт рассказал, чем «Фламинго» отличается от «Томагавка»
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.