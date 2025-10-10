Симоньян опубликовала трогательное видео с Кеосаяном

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале фрагмент телепередачи «Однажды», посвященный ее мужу, режиссеру Тиграну Кеосаяну. Запись программы с участием пары проходила в их загородном доме в Подмосковье, куда они пригласили съемочную группу.

Отмечается, что общим у Симоньян и Кеосаяна был не только семейный быт, но и творчество. Последним совместным проектом супругов стала трагикомедия «Семь дней Петра Семеныча» об одиноком пенсионере, который узнает о смертельном диагнозе и решает изменить свою жизнь.

Ранее Симоньян опубликовала видеообращение, посвященное памяти скончавшегося супруга. Журналистка процитировала фрагмент стихотворения Николая Асеева «Простые строки», в которых говорится о том, что она не может без мужа. Она также рассказала о том, как тяжело ей в опустевшем доме.

До этого главред RT поделилась семейными фотографиями с Кеосаяном. Среди опубликованных снимков оказались фото со свадьбы, кадры беременностей и трогательные моменты с детьми — дочерьми Марьяной и Маро, и сыном Багратом. Помимо этого, в подборку вошли снимки, сделанные во время отдыха на курортах.