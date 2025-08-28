День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:45

Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене

Школа в Петербурге заплатит 150 тысяч рублей за сломанный палец ученика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школа в Санкт-Петербурге по решению суда выплатит 150 тысяч рублей родителям 10-летнего ученика, который сломал палец на перемене, передает пресс-служба городской прокуратуры. Инцидент произошел 31 марта, когда мальчик бежал по школьному коридору и споткнулся об угол парты, упавшей ему на ногу.

Медики диагностировали у ребенка закрытый перелом пальца, из-за чего он месяц не мог посещать занятия. Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей и подала иск о компенсации морального вреда. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа.

Ранее охранника родом из Дагестана заподозрили в стрельбе на территории школы в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в учреждении на Старо-Петергофском проспекте. Стало известно, что мужчина произвел минимум пять выстрелов в воздух, воспользовавшись пневматическим пистолетом. В результате никто не пострадал, а охранника задержали сотрудники правоохранительных органов.

До этого директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что любые принудительные сборы в школах, в том числе на ремонт здания и подарки учителям, являются незаконными, напомнив, что образование в России бесплатное.

школы
прокуратура
иски
перемены
ученики
